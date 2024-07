A Ponte Preta acabou derrotada em duelo direto de meio de tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, em jogo com polêmica. Jogando no estádio da Curuzu, em Belém (PA), perdeu por 1 a 0 para o Paysandu, neste sábado. O duelo foi marcado por um erro grave do árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, que deu dois cartões amarelos para Zé Mário, jogador do time paulista, mas só foi expulsá-lo após 16 minutos.