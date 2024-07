A visita ao Botafogo na edição passada acabou "definindo" o título do Brasileirão para o Palmeiras. Após ganhar no Engenhão, em grande virada de 4 a 3, os paulistas arrancaram rumo à taça. Nesta quarta-feira, as equipes se reencontram no mesmo palco valendo a liderança. Vivendo grande fase, o lateral-esquerdo Piquerez exalta sua equipe, mas prega total respeito aos cariocas.