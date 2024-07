A situação do Guarani segue complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, chegou a 13 jogos seguidos sem vitória, ao empatar com o Amazonas, por 1 a 1, fora de casa, em Manaus. Apesar da igualdade, o técnico Pintado disse que viu evolução na equipe bugrina neste duelo e afirmou que o clube irá lutar para se salvar desse rebaixamento até o fim.