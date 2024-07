Alexandar Petrovic voltou à seleção brasileira masculina de basquete em momento delicado. A equipe tinha uma dura missão para estar em Paris-2024 com Pré-Olímpico na Letônia, diante da forte rival. Levou o time para a Olimpíada e está confiante que pode passar pelo forte grupo com França, Alemanha e Japão e disputar as quartas de final.