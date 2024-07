Principal nome da canoagem slalom brasileira, Pepê Gonçalves mudou sua programação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e acrescentou em sua agenda a prova do C1 (canoa). Especialista no caiaque (k1), o atleta revelou a novidade após acordo com a comissão técnica, como estratégia para conhecer a pista antes dos concorrentes.