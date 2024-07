Em frente da Torre Eiffel, o cartão postal mais famoso de Paris, além dos arcos olímpicos, uma grande arena foi montada para receber os jogos de vôlei de praia durante os Jogos, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. A estrutura, porém, agrada mais aos estrangeiros do que aos próprios moradores da capital da França. O motivo? Muitos deles não estão otimistas com o evento, que vai levar mais de 15 milhões de pessoas para as ruas da cidade luz.