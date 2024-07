A chuva que atrapalhou a cerimônia de abertura da Olimpíada na sexta-feira passada e havia adiado a disputa do skate masculino e algumas partidas de tênis deu lugar a altas temperaturas em Paris no início desta semana. Uma forte onda de calor proveniente do sul da França atingiu a capital francesa, que registrou 35ºC nesta terça-feira.