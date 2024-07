O Palmeiras realizou nesta terça-feira mais um treino preparatório para a partida com o Flamengo, marcado para esta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time alviverde não terá o atacante Estevão, que teve constatada uma entorse no tornozelo esquerdo.