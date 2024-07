Quando escalou os reservas neste sábado, o técnico Abel Ferreira queria descansar os titulares do Palmeiras, pensando nos confrontos eliminatórios das próximas semanas, principalmente com o Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. A opção trouxe um grande prejuízo no Campeonato Brasileiro. Desentrosado e sem inspiração, o time alviverde perdeu por 2 a 0, para o Vitória, dentro do Allianz Parque.