A direção do Palmeiras renovou o contrato com a Puma, seu fornecedor de material esportivo, até 2018. O vínculo de quatro anos, assinado nesta terça-feira, é o mais longo entre as duas partes desde o início da parceria, em 2019. O clube não revelou as cifras envolvidas no acerto - o contrato anterior, vigente até dezembro deste ano, era R$ 42 milhões.