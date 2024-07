Em jogo muito brigado no Maracanã, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense nesta quarta-feira. Depois de um fraco primeiro tempo, o time alviverde melhorou na etapa final, mas não foi o suficiente para balançar as redes. O tricolor carioca, com mais transpiração do que inspiração, marcou com Jhon Arias aos 41 do segundo tempo e garantiu a segunda vitória seguida na competição, ganhando fôlego na luta para sair da zona de rebaixamento.