O tenista alemão Alexander Zverev estreou com o pé direito em sua defesa do ouro conquistado nos Jogos de Tóquio em 2021 ao vencer com autoridade o espanhol Jaume Munar em dois sets neste domingo (28) juntando-se assim a nomes como Djokovic, Alcaraz e Nadal na segunda rodada do torneio de tênis dos Jogos de Paris-2024.