Não demorou para sair a primeira quebra de recorde mundial nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela veio nesta quinta-feira, no tiro com arco. Na fase classificatória, a sul-coreana Sihyeon Lim acertou 48 dos 72 tiros no 10 (no centro) e terminou com 694 pontos dos 720 possíveis.