Os dois medalhistas brasileiros do judô nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 têm algo em comum. Willian Lima, que conquistou a prata neste domingo na Arena do Campo de Marte, e Larissa Pimenta, que ficou com o bronze, sofreram com lesões que complicaram o ciclo olímpico e, por pouco, não os deixaram fora do evento na capital francesa.