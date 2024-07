Vice-líder do ranking mundial, a tenista americana Coco Gauff chorou depois de uma longa discussão com o árbitro de cadeira nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Gauff foi eliminada pela croata Donna Vekic, que marcou 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2.