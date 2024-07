Nino Salukvadze se torna 1ª mulher a disputar 10 edições olímpicas ao defender Geórgia no tiro

Desta vez não teve medalhas, tampouco classificação à final. Mas o simples fato de disputar as eliminatórias da pistola de ar de 10 metros, neste sábado, já foi suficiente para a atiradora Georgina Nino Salukvadze fazer história nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A experiente atleta se tornou a primeira mulher a disputar 10 edições olímpicas da história. O cavaleiro Ian Millar, do Canadá, também tem 10 Jogos no currículo, mas não de maneira consecutiva - seu país boicotou Moscou-1980.