Colegas de seleção brasileira ao longo da última década, Neymar não pôde estar presente, mas enviou o vídeo para a apresentação de Philippe Coutinho, contratado pelo Vasco, em São Januário. Ao aparecer no telão, no entanto, o camisa do Brasil e do Al-Hilal foi vaiado por torcedores presentes no estádio. Além disso, cânticos de "Coutinho é melhor que Neymar" foram entoados nas arquibancadas.