Nelsinho Baptista completou 74 anos no dia da vitória da Ponte Preta por 2 a 0 sobre o Vila Nova, na última terça-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da ascensão do time, o treinador estipulou metas cautelosas para a sequência do time na competição.