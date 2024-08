Os fãs do tênis podem não ver mais o brilhante Rafael Nadal em ação nos torneios oficiais. Nesta quarta-feira, o ex-número 1 do mundo caiu nas duplas ao lado do prodígio Carlos Alcaraz, se despedindo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nas quartas de final. Após a queda, com 6/2 e 6/4 diante dos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, o experiente espanhol falou em tom de aposentadoria.