As competições estão no início na Olimpíada de Paris-2024, mas os fãs do esporte já sentem um frio na barriga com a proximidade da despedida de lendas de várias modalidades que vão competir em uma edição dos Jogos Olímpicos pela última vez. Alguns deles vão até se aposentar logo após a disputa do grande evento esportivo, como o britânico Andy Murray, bicampeão olímpico no tênis.