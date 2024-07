O Ministério do Esporte repudiou o episódio em que um policial militar acertou um tiro de bala de borracha na coxa do goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, durante partida da divisão de acesso do Campeonato Goiano. Em nota, a pasta classificou a ação do policial como "desproporcional e violenta", destacou a "necessidade urgente de uma revisão nos procedimentos" e cobrou punição aos envolvidos.