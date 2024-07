Depois de cinco derrotas consecutivas, o russo Daniil Medvedev voltou a vencer o italiano Jannik Sinner. O 12º encontro entre o quinto do mundo e o líder do ranking aconteceu nesta terça-feira nas quartas de final de Wimbledon. Após exatas 4 horas, Medvedev marcou 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (7/9), 6/4, 7/6 (7/4), 2/6 e 6/3.