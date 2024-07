Em duelo com gosto de revanche, Gabriel Medina superou o japonês Kanoa Igarashi por 17,40 a 7,04, nesta segunda-feira, e avançou às quartas de final na Olimpíada de Paris-2024, na qual enfrentará o compatriota João Chianca, o Chumbinho, com um deles na disputa por medalhas. O tricampeão mundial deu um show nos tubos de Teahupo'o, no Taiti, onde está sendo disputada a modalidade, e eliminou seu algoz dos Jogos de Tóquio, em 2021.