Aos 30 anos de idade, Gabriel Medina parece estar no auge de sua maturidade. Satisfeito pelo desempenho neste sábado, após vencer a sua bateria com tranquilidade no Taiti, ele disse estar focado em buscar uma medalha os Jogos de Paris-2024. Bastante descontraído, ele revelou a fórmula para não se sentir pressionado.