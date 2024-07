Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, foram os pilotos mais rápidos, na manhã deste sábado, no terceiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1. O inglês voltou a mostrar sua força depois de registrar o melhor tempo, 1min17s788, na sexta-feira, no circuito de Hungaroring, em Budapeste. Desta vez, ele cravou 1min16s098, 0s044 à frente do companheiro de equipe.