O técnico da seleção argentina sub-23, Javier Mascherano, considerou "um circo" o que aconteceu no final da partida em que o Marrocos derrotou a 'Albiceleste' por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), em Saint-Étienne, no início do torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.