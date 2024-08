O Fluminense perdeu o atacante Marquinhos para a partida com o Juventude, nesta quinta-feira, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador reclamou de dores após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e passou por exames, que constataram um edema na coxa direita.