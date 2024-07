Em sua primeira Olimpíada, a esgrimista Mariana Pistoia, número 65 do mundo no ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE), foi surpreendida pela atleta da Filipinas, Samantha Kyle Catantan, 266º do mundo, por 15 toques a 13 no florete. A brasileira chegou a estar na frente do placar, mas levou a virada após a adversária receber atendimento médico por causa de dores no joelho.