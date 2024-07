Marcus D'Almeida supera promessa japonesa e vai às oitavas no tiro com arco; Ana Luiza avança

Os dois representantes do tiro com arco do Brasil fizeram bonito nesta terça-feira e já estão nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Líder do ranking mundial, Marcos D'Almeida abriu o dia batendo o ucraniano Mykhailo Usach por 6 a 2 e depois superou a promessa japonesa Fumiya Saito, de 19 anos, por imponentes 7 a 1, na Esplanade des Invalides. Já Ana Luiza Caetano passou pela eslovena Zana Pintaric por 6 a 2, de virada, e necessitou da flecha de ouro para desempatar o duelo com Syaqiera Mashayikh, da Malásia, anotando 6 a 5.