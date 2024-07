Marcus D'Almeida avança em 17º no tiro com arco e Ana Luiza bate recorde pessoal em Paris-2024

O ranqueamento do tiro com arco foi de bons resultados para os brasileiros na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Esperança nacional, Marcus D'Almeida fechou na 17ª colocação, um pouco abaixo de suas expectativas, mas como sua melhor marca olímpica, enquanto Ana Luiza Caetano, primeira brasileira em ação nos Jogos, bateu recorde pessoal e se garantiu no 19º posto. Eles ainda disputam as duplas mistas e se garantiram com a 10ª melhor marca do dia - 16 avançaram ao mata-mata, agendado para dia 2 de agosto. Terão pela frente uma parceria do México.