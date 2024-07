Último reforço contratado para a temporada, o meia Marcos Antônio foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira, e fica à disposição do técnico Luis Zubeldía para estrear pelo São Paulo nesta terça-feira, diante do Goiás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será realizado no MorumBis, às 20h.