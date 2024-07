O segundo dia de natação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ficou marcado pela ausência de Guilherme Costa, o Cachorrão, nas eliminatórias dos 200m livre - optou por descansar para outras provas - e pela queda de Maria Fernanda Costa, a Mafê, na semifinal dos 200m livre. A nadadora não escondeu a insatisfação com sua marca no fim, acreditando que poderia render bem mais e estar entre as oito melhores.