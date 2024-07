O empate por 2 a 2 entre São Paulo e Botafogo nesta quarta-feira, no MorumBIs, pela 19ª rodada, trouxe mensagens importantes para as próximas rodadas dos dois times no Campeonato Brasileiro. O time tricolor não pode depender apenas de Lucas e Ferreira se quiser se aproximar dos líderes e voltar à zona de classificação direta para a Libertadores; os botafoguenses reafirmam a condição de candidatos ao título.