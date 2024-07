Leila Pereira não irá ao Nilton Santos, onde jogam Botafogo e Palmeiras, nesta quarta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo é que a presidente palmeirense quer evitar qualquer contato com o dono da SAF do clube carioca, John Textor. Os dois vêm protagonizando uma troca de farpas nos últimos meses, após o norte-americano levantar suspeitas de manipulação de resultados.