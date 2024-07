Após as múltiplas classificações para as finais da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, as brasileiras adotaram o silêncio na saída da Arena Bercy, na capital francesa. De acordo com a comissão técnica, a decisão de não falar é uma estratégia compartilhada por outras equipes também. "A gente não quer pressão psicológica para elas", explicou a treinadora Iryna Ilyashenko.