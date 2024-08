Primeira nadadora brasileira a se classificar para uma final olímpica dos 1.500m livre, Beatriz Dizotti fechou sua participação nos Jogos Olímpicos na sétima colocação, com 16min02s86, abaixo do tempo da semifinal. Katie Ledecky, fenômeno na distância e dona da melhor marca do mundo, confirmou o favoritismo com novo recorde olímpico: 15min30s02. Tinha feito "apenas" 15min47s43 na classificatória.