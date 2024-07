Charles Leclerc não esperava ter conquistado a pole position no GP da Bélgica de Fórmula 1 neste sábado. O monegasco afirmou que a chuva foi essencial para colocar a Ferrari no primeiro lugar do grid. Ele foi o segundo mais rápido do dia, mas Verstappen, que liderou o treino classificatório, sofreu uma punição de dez posições por trocar a unidade de potência.