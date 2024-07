No embalo do pódio obtido no GP da Inglaterra, Lando Norris mostrou força no segundo treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, e registrou o melhor tempo do dia. O piloto britânico da McLaren foi o único a correr abaixo da marca de 1min18s no Circuito de Hungaroring, em Budapeste. A atividade também foi marcada por uma batida de Charles Leclerc, da Ferrari.