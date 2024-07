Não são poucas as esperanças brasileiras de medalha em Paris-2024. Mas há atletas que correm por fora e esperam surpreender, como Laura Amaro, no levantamento de peso. A atleta da categoria até 81 kg chega à Olimpíada credenciada como uma das 10 melhores do planeta, mas sem fazer prognósticos e com uma ambição: ser inspiração para jovens que sonham em trilhar a carreira no mundo esportivo.