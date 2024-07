Pouco mais de um mês após ser anunciado, o técnico Pintado foi demitido pela direção do Guarani nesta sexta-feira, três dias após o empate por 1 a 1, diante do Amazonas, em Manaus. O time de Campinas é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com oito pontos, e com 98% de chances de descenso para a Série C.