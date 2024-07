O Juventude agiu rapidamente e anunciou o técnico Jair Ventura, de 45 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele foi anunciado no fim da tarde desta quarta-feira como substituto de Roger Machado, que deixou o clube com proposta para assumir o Internacional. De volta ao clube gaúcho, ele chega ao lado dos auxiliares Antônio Macedo e Emílio Faro.