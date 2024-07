Em um jogo em que se impôs desde o início e foi efetivo no ataque, o Juventude aplicou 3 a 0 no Grêmio no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gilberto, João Lucas, que foi o destaque do time da casa, e Erick Farias.