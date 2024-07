O paraguaio Junior Alonso foi apresentado nesta segunda-feira pelo Atlético-MG. Será a terceira passagem do zagueiro de 31 anos pelo clube. Como já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Junior Alonso pode reestrear nesta terça-feira, contra o Juventude, em Brasília, pela 17ª rodada do Brasileiro.