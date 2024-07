O atacante Joselu colocou um tempero a mais na rivalidade entre Espanha e Alemanha, em entrevista concedida nesta quarta-feira. O jogador disse que a seleção espanhola pretende confirmar a aposentadoria do volante Toni Kroos no duelo que as duas equipes vão travar nesta sexta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Eurocopa.