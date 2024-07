Jornal argentino detona seleção brasileira contra a Colômbia: 'Impotente e inofensiva'

A atuação da seleção brasileira no empate com a Colômbia, por 1 a 1, na noite de terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa América, não passou despercebida pelo jornal argentino Olé. "Impotente e inofensiva" foram algumas palavras usadas pelo periódico para resumir a atuação dos comandados de Dorival Júnior. Embora tenha saído na frente com um golaço de falta de Raphinha, a seleção viu a Colômbia controlar as ações, principalmente no segundo tempo.