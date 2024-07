John Textor, o dono da SAF do Botafogo, não poupou palavras contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e afirmou que pretende processar a dirigente na Justiça dos Estados Unidos por calúnia e difamação. O dirigente do clube carioca, que é americano, também disse ter contratado o advogado Paul Tuchmann, ex-promotor responsável pelo julgamento do Fifagate, para liderar o caso na Justiça.