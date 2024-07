Ainda com o interino Pablo Fernandez como treinador, o Internacional sofreu com as mesmas dificuldades dos jogos passados e conheceu o seu sétimo tropeço consecutivo na temporada, ao perder para o Rosario Central por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, pela partida dos playoffs da Copa Sul-Americana.