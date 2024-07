Inglaterra supera a Suíça nos pênaltis e avança às semifinais da Eurocopa

A Inglaterra está nas semifinais da Eurocopa 2024. A atual vice-campeã continental levou a melhor na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1 em jogo tenso com a Suíça, neste sábado, na Arena Dusseldorf. No tempo regulamentar, o gol dos ingleses foi marcado por Saka, enquanto Embolo balançou as redes para os suíços. Nas penalidades, Pickford defendeu a cobrança de Akanji e os ingleses venceram por 5 a 3. Agora, a seleção decide uma vaga na final contra Holanda ou Turquia na quarta-feira, em Dortmund, às 16h.