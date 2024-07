A vitória de virada do Corinthians sobre o Criciúma, por 2 a 1, na rodada passada, fez aumentar bastante a motivação do elenco para acabar com o incômodo jejum de não ganhar duas seguidas no Brasileirão desde a edição de 2022. Depois de boa estreia, o goleiro Hugo Souza aposta na entrega e intensidade para o time surpreender o bom Bahia em Salvador, neste domingo, às 16 horas.