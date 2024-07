Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Kelvin Hoefler condicionou a uma mudança no formato da prova de skate street à sua continuidade na modalidade e o sonho de subir novamente no pódio em Los Angeles, em 2028. A medalha de ouro na Praça da Concórdia, em Paris, ficou com o japonês Yuto Horigome. Completaram o pódio os americanos Jagger Eaton e Nyjah Huston. Já o brasileiro terminou na sexta colocação.